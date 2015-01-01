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Бесплатный антивирус — ваш первый шаг к свободе в сети

Мы уверены, что у каждого есть право на безопасность в Интернете. Именно поэтому мы предлагаем свой признанный бесплатный антивирус миллионам людей по всему миру.

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Наивысшая
оценка, 2019 г.

Доступно также для iOS, Android, ПК
Логотип AV comparatives

Наивысшая
оценка, 2019 г.

Доступно также для ПК, Mac, iOS
Логотип AV comparatives

Наивысшая
оценка, 2019 г.

Доступно также для ПК, Mac, iOS
Логотип AV comparatives

Наивысшая
оценка, 2019 г.

Доступно также для Mac, ПК, Android
Логотип AV comparatives

Наивысшая
оценка, 2019 г.

Делая мир безопаснее

ДЛЯ ДОМА
Персональная онлайн-защита, где бы вы ни были

Мы обеспечиваем конфиденциальность и безопасность в Интернете с помощью продукта Premium Security и нашей виртуальной частной сети (VPN), защищающей ваши персональные данные.

ЗАЩИТА ДЛЯ ДОМА
ДЛЯ БИЗНЕСА
Простые решения ключевых проблем безопасности бизнеса

Мы предлагаем комплексные решения для защиты конечных точек и сетевой безопасности, предназначенные для малого и среднего бизнеса, а также поставщиков ИТ-услуг.

КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПАРТНЕРАМ
Защита клиентов глобальных операторов

Мы сотрудничаем с ведущими операторами мобильных и широкополосных сетей в мире, предлагая решения для защиты, конфиденциальности и родительского контроля.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Avast Premium Security

Полная защита для всех ваших устройств

Наша самая современная и надежная защита от вирусов, программ-вымогателей, вредоносного ПО, новейших угроз, уязвимостей домашней сети Wi-Fi и многого другого.

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Последние новости из мира безопасности

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Почти половина россиян сталкивалась с фишинговыми атаками

Многие, кто имел дело с фишингом, могли этого не осознавать. Представляем результаты нашего исследования и рассказываем, как защититься от фишинга.

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В Google Play обнаружены новые приложения с троянами HiddenAds

Обнаруженные программы были скачаны около 8 миллионов раз. Некоторые из них рекламировались на YouTube.

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Хакеры опубликовали более 3 Тб записей с веб-камер пользователей

Эти и другие новости кибербезопасности за неделю: россияне стали чаще знакомиться в Сети, чем на улице; исследователь заявил, что взломал твиттер Трампа.

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Уязвимость в Linux угрожает миллионам устройств

Обзор новостей из области кибербезопасности за эту неделю, а также советы по цифровой уборке на компьютерах и смартфонах.

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Уязвимость в умном поясе верности позволяет заблокировать его навсегда

Эти и другие новости кибербезопасности в итогах недели: Android-вымогатель требует деньги от лица МВД России; в Play Store удалили 240 зловредных программ.

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Ускоряем старый компьютер. Советы, испытанные на реальном ПК

Готовимся к удаленной работе и настраиваем старый домашний компьютер так, чтобы он работал как новый.

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Стоит ли принимать файлы cookie

Почти все сайты используют файлы cookie и просят разрешения на их использование. Что такое cookie? И на что мы в действительности соглашаемся?

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Дети и интернет. Какую угрозу кибербезопасности они несут?

Как совместить удаленную работу с воспитанием детей и защитить свои устройства.

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Чек-лист: как повысить уровень безопасности детей в интернете

Безопасность начинается в нас самих. Ознакомьтесь с 18 советами по обеспечению приватности и безопасности в сети.

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Обеспечение безопасности людей по всему миру

Используя данные, получаемые в реальном времени от более чем 400 миллионов пользователей Avast, мы ежедневно предотвращаем свыше 66 миллионов угроз.

Avast Orbit
0 млнлюдей доверяют Avast
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