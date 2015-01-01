Бесплатный антивирус — ваш первый шаг к свободе в сети
Мы уверены, что у каждого есть право на безопасность в Интернете. Именно поэтому мы предлагаем свой признанный бесплатный антивирус миллионам людей по всему миру.
Делая мир безопаснее
Мы обеспечиваем конфиденциальность и безопасность в Интернете с помощью продукта Premium Security и нашей виртуальной частной сети (VPN), защищающей ваши персональные данные.
Мы предлагаем комплексные решения для защиты конечных точек и сетевой безопасности, предназначенные для малого и среднего бизнеса, а также поставщиков ИТ-услуг.
Полная защита для всех ваших устройств
Наша самая современная и надежная защита от вирусов, программ-вымогателей, вредоносного ПО, новейших угроз, уязвимостей домашней сети Wi-Fi и многого другого.