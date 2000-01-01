Avast Cleanup

Чем больше программ вы устанавливаете и используете, тем медленнее работает компьютер. Это может быть вызвано тремя основными причинами.

Программное обеспечение часто устанавливает собственное расписание. Его неожиданный запуск может замедлить работу ПК.

Программы могут работать в фоновом режиме, даже если вы их не используете, занимая большие объемы памяти ПК и сокращая доступные ресурсы процессора.

Многие программы запускаются автоматически при включении компьютера, что значительно увеличивает время его запуска.

Ускорение работы с помощью спящего режима

Наш метод настройки определяет причины снижения производительности и устраняет их, не вынуждая вас удалять программы и не нарушая работу ПК

Воспользуйтесь спящим режимом Включите спящий режим, чтобы приостановить работу программ, снижающих производительность ПК. В спящем режиме они не будут использовать ресурсы. Вывод из спящего режима Запустите программу, которую вы перевели в спящий режим, а наш интеллектуальный алгоритм автоматически активирует всю ее фоновую работу. Повторная приостановка Как только вы закончите использовать программу, она автоматически будет переведена в спящий режим, чтобы предотвратить замедление работы вашего ПК.

Чем больше программ будет погружено в сон, тем меньшее их количество будет работать в фоновом режиме и тем выше будет скорость ПК.