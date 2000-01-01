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Avast Cleanup
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Avast Cleanup

Инструмент следующего поколения для настройки и очистки ПК

Сканировать бесплатно Кредитная карта не нужна — просто установите программу и запустите сканирование.

Очистка от ненужных данных, увеличение скорости и улучшение качества работы ПК

Avast Cleanup — программа, которая уже 15 лет помогает настраивать старые компьютеры, чтобы они работали как новые.
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Настройка, ускорение работы и восстановление производительности ПК

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Производительность компьютеров со временем снижается. Устраните проблемы, замедляющие работу ПК, с помощью запатентованной инновационной технологии Avast Cleanup.
Переводит приложения в спящий режим
Удаляет ресурсоемкое ПО и давно забытые программы
Дефрагментирует и оптимизирует жесткий диск

Что замедляет работу ПК?

Чем больше программ вы устанавливаете и используете, тем медленнее работает компьютер. Это может быть вызвано тремя основными причинами.
Автозагрузка Фоновые процессы Запланированные задачи

Ускорение работы с помощью спящего режима

Наш метод настройки определяет причины снижения производительности и устраняет их, не вынуждая вас удалять программы и не нарушая работу ПК

Воспользуйтесь спящим режимом
Включите спящий режим, чтобы приостановить работу программ, снижающих производительность ПК. В спящем режиме они не будут использовать ресурсы.
Вывод из спящего режима
Запустите программу, которую вы перевели в спящий режим, а наш интеллектуальный алгоритм автоматически активирует всю ее фоновую работу.
Повторная приостановка
Как только вы закончите использовать программу, она автоматически будет переведена в спящий режим, чтобы предотвратить замедление работы вашего ПК.
Чем больше программ будет погружено в сон, тем меньшее их количество будет работать в фоновом режиме и тем выше будет скорость ПК.

Удаление ненужных программ и ресурсоемкого ПО

Удаление ненужных программ и ресурсоемкого ПО
Избавьтесь от бесполезного ПО
Снижать скорость работы вашего компьютера может бесполезное, но ресурсоемкое программное обеспечение — пробные версии программ, нежелательные панели инструментов или ненужные вам предустановленные программы. Эти файлы занимают дисковое пространство и вызывают проблемы с производительностью, однако вы можете легко избавиться от них с помощью Avast Cleanup.
Устройте генеральную приборку
Удалить все бесполезное, но ресурсоемкое ПО вам поможет наша облачная система репутации. Оценки пользователей со всего мира помогут вам разобраться, какие из программ лучше оставить или удалить. Если вы сомневаетесь, стоит ли удалять определенные файлы, мы можем временно поместить их в Карантин, пока вы не решите, что с ними делать.

Дефрагментация жесткого диска и уход за ним

Дефрагментация жесткого диска и уход за ним
Эффективное ускорение работы вашего жесткого диска
Дефрагментация — залог высокой производительности компьютера. Это процесс перегруппировки файлов на жестком диске для более быстрого получения доступа к ним. Ваше устройство будет запускаться быстрее, тратить меньше времени на загрузку и в целом станет работать эффективнее.
Уход за твердотельными накопителями
В более новых компьютерах используются твердотельные накопители (SSD) — сверхбыстрые запоминающие устройства на основе флеш-памяти, которые не нуждаются в дефрагментации. Наша функция дефрагментации обнаруживает такие накопители и оптимизирует их.
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Основательная очистка ПК

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Не хватает места на диске? Забудьте об этой проблеме. Avast Cleanup просканирует весь ваш компьютер, чтобы удалить оставшиеся ненужные файлы более чем 200 приложений, браузеров и даже ОС Windows.
Очистка браузера
Устранение нежелательных модулей и панелей инструментов
Освобождение места на диске

Избавление от постоянно накапливающихся ненужных данных

Каждый день, когда вы используете свой ПК, на нем накапливаются ненужные файлы, создаваемые ОС Windows и вашими программами или просто остающиеся после посещения сайтов. Но у нас есть решение.
Очистка браузера Очистка истории поиска, удаление модулей и панелей инструментов Очистка диска
Файлы установки
После установки программ на компьютере остаются временные файлы, которые засоряют жесткий диск.
Кэш
Временные файлы, оставленные на диске программами и ОС Windows.
Временные системные файлы
Ваша операционная система и программы создают временные файлы, кэшируя свои текущие действия.
Старые резервные копии
Точки восстановления, создаваемые операционной системой для возврата к более раннему состоянию.
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Устранение различных проблем ПК

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Быстрое решение проблем вашего ПК: Avast Cleanup включает инструменты для новичков и опытных пользователей, с помощью которых можно устранить некоторые из наиболее неприятных проблем, сбоев и зависаний.
Автоматическое обслуживание
Очищает реестры
Очищает браузеры
Исправляет ошибки жесткого диска

Автоматическое обслуживание

Каждый день ваш компьютер накапливает множество данных. Функция «Автоматическое обслуживание» позволит вам одним нажатием избавиться от всего этого мусора в нескольких ключевых областях.
Очистка браузера и жесткого диска Удаление неработающих ярлыков Очистка реестра

Disk Doctor

Со временем структура файлов и папок на жестком диске может повреждаться, а это грозит потерей данных и сбоями. Наша функция Disk Doctor предупреждает появление ошибок и круглосуточно следит за состоянием диска. Ниже перечислено, что именно мы проверяем и исправляем.

Ошибки файловой системы Целостность данных Права доступа
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Автоматическое обновление программ

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Устаревшие программы могут стать причиной ошибок, сбоев и сделать ПК уязвимым для угроз безопасности. Новый компонент Обновление программ регулярно обновляет самые важные программы.
Для предотвращения угроз
Для исправления ошибок
Для получения доступа к новым функциям

Зачем нужно обновлять ПО?

Обновления программ могут быть крайне важными для безотказной и безопасной работы ПК. Вот почему не стоит игнорировать их.
Для предотвращения угроз Для исправления ошибок Для получения доступа к новым функциям

Самый полный набор инструментов для оптимизации и настройки ПК

Avast Cleanup включает все необходимое для настройки вашего ПК

Спящий режим
Запатентованный метод настройки переводит все ресурсоемкие приложения в спящий режим, чтобы ваш ПК работал быстрее.
Shortcut Cleaner
Удаляет старые ярлыки с рабочего стола и журналы ОС Windows и других приложений.
Автоматическое обслуживание
Выполнение 6 критических задач по очистке и настройке одним щелчком мыши.
Очистка диска
Безопасное удаление файлов, оставшихся после выполнения процессов ОС Windows и более чем 200 самых распространенных программ для ПК.
Registry Cleaner
Удаление скрытых ненужных данных из реестра ОС Windows и устранение проблем.
Очистка браузера
Удаление остаточных ненужных файлов и файлов cookie из более чем 25 браузеров, включая Edge, Chrome, Firefox и IE.
Панель настройки и центр поддержки
Быстрый обзор состояния вашего ПК.
Удаление бесполезного ресурсоемкого ПО
Обнаруживает и удаляет сторонние пробные версии, рекламу и панели инструментов, которые вам не нужны.
Автоматические обновления
Автоматический поиск и установка последних обновлений для самых важных программ.
Дефрагментация и оптимизация диска
Реорганизует структуру жесткого диска, чтобы обеспечить более быстрый доступ к файлам.
Disk Doctor
Проверяет наличие ошибок на жестком диске, исправляет их и предупреждает их появление.

Поговорим о цифрах

Выпуск Avast Cleanup 2019 года превзошел наши ожидания при внутреннем тестировании. Вот официальные впечатляющие цифры для вас, любители точных данных. (Полный отчет выйдет уже скоро!)

79 %

ускорение запуска*

(Surface Book)

89 с До
18 с После
Время загрузки измерено в секундах с помощью Microsoft Performance Toolkit.

30 %

повышение производительности

(Настольный ПК Alienware)

7990 баллов До
10 421 балл После
Результаты в баллах по данным программы PCMark, которая оценивает многозадачность и возможности мультимедиа. Чем выше балл, тем лучше.

71 ГБ

очищено

(Ультрабук 2012 года)

80 ГБ До
151 ГБ После
Освобождено 71 ГБ места на диске после удаления временных файлов с помощью функции «Очистка диска» программы Avast Cleanup.
* Результаты тестирования, проведенного в нашей лаборатории, являются ориентировочными. Полученные вами результаты могут отличаться.

Теперь с инструментами для оптимизации Mac и Android

Avast Cleanup для Mac

Avast Cleanup для Mac

Думаете, Mac не нуждается в чистке? Это не так. Наша программа Cleanup для Mac помогает обнаружить скрытые ненужные и объемные файлы, а также размытые и одинаковые фотографии. НОВИНКА 2020 года! Всего несколько кликов — и наше средство для удаления программ избавится от ПО и его остатков.
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Avast Cleanup для Mac

Avast Cleanup для Android

Обнаружение оставшихся данных и скрытых процессов, которые потребляют слишком много заряда аккумулятора, а также помощь с поддержанием порядка на вашем телефоне. Мы также обнаруживаем размытые и неудачные фотографии, чтобы вы могли их удалить. Получите скорость, свободное место и порядок за несколько касаний.
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Avast CleanupAvast Cleanup

Инструмент следующего поколения для настройки и очистки ПК

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