Avast Cleanup
Инструмент следующего поколения для настройки и очистки ПК
Очистка от ненужных данных, увеличение скорости и улучшение качества работы ПК
Настройка, ускорение работы и восстановление производительности ПК
Переводит приложения в спящий режим
Удаляет ресурсоемкое ПО и давно забытые программы
Дефрагментирует и оптимизирует жесткий диск
Что замедляет работу ПК?
Ускорение работы с помощью спящего режима
Наш метод настройки определяет причины снижения производительности и устраняет их, не вынуждая вас удалять программы и не нарушая работу ПК
Воспользуйтесь спящим режимом
Вывод из спящего режима
Повторная приостановка
Удаление ненужных программ и ресурсоемкого ПО
Избавьтесь от бесполезного ПО
Устройте генеральную приборку
Дефрагментация жесткого диска и уход за ним
Эффективное ускорение работы вашего жесткого диска
Уход за твердотельными накопителями
Основательная очистка ПК
Очистка браузера
Устранение нежелательных модулей и панелей инструментов
Освобождение места на диске
Избавление от постоянно накапливающихся ненужных данных
Файлы установки
Кэш
Временные системные файлы
Старые резервные копии
Устранение различных проблем ПК
Автоматическое обслуживание
Очищает реестры
Очищает браузеры
Исправляет ошибки жесткого диска
Автоматическое обслуживание
Disk Doctor
Со временем структура файлов и папок на жестком диске может повреждаться, а это грозит потерей данных и сбоями. Наша функция Disk Doctor предупреждает появление ошибок и круглосуточно следит за состоянием диска. Ниже перечислено, что именно мы проверяем и исправляем.
Автоматическое обновление программ
Для предотвращения угроз
Для исправления ошибок
Для получения доступа к новым функциям
Зачем нужно обновлять ПО?
Самый полный набор инструментов для оптимизации и настройки ПК
Avast Cleanup включает все необходимое для настройки вашего ПК
Спящий режим
Shortcut Cleaner
Автоматическое обслуживание
Очистка диска
Registry Cleaner
Очистка браузера
Панель настройки и центр поддержки
Удаление бесполезного ресурсоемкого ПО
Автоматические обновления
Дефрагментация и оптимизация диска
Disk Doctor
Поговорим о цифрах
Выпуск Avast Cleanup 2019 года превзошел наши ожидания при внутреннем тестировании. Вот официальные впечатляющие цифры для вас, любители точных данных. (Полный отчет выйдет уже скоро!)